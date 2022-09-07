7 сентября
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Образование

Законность избирательного процесса под контролем наблюдателей

Представители Алтайского филиала РАНХиГС принимают активное участие в организации общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае. Региональный Штаб общественных наблюдателей возглавляет доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук Руслан Демаков. Юридической группой Штаба руководит заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук Алексей Чесноков.

Региональный Штаб общественных наблюдателей.
Региональный Штаб общественных наблюдателей.
Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты Алтайского края

В прошлом году штаб стал аналитическим и координационным центром, объединившим усилия более 4 тысяч наблюдателей. К его работе тогда были привлечены четверо преподавателей и 14 студентов юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС.

«В этом году операторами мониторинга станут 18 студентов-юристов академии. Большая часть из них имеет государственно-правовую специализацию, и это позволит им на практике закрепить полученные знания избирательного законодательства. Само привлечение наиболее активной молодёжи к процессу обеспечения законности выборов повышает уровень правовой и политической культуры общества, показывает достигнутый уровень прозрачности и легитимности существующих государственных институтов», — отмечает Алексей Чесноков, к.ю.н, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, эксперт Общественной палаты Алтайского края.

6 сентября, на пресс-конференции, посвящённой работе Штаба общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае, Руслан Демаков рассказал об особенностях работы наблюдателей в текущей избирательной кампании.

Региональный Штаб общественных наблюдателей.
Региональный Штаб общественных наблюдателей.
Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты Алтайского края

«За голосованием в Алтайском крае следят 1 310 общественных наблюдателей. В этом году мы смещаем акцент наблюдения от постоянного видеомониторинга к непрерывной работе общественных наблюдателей на местах. Здесь особенно важно построить эффективную модель сбора, анализа и передачи юридически важной информации о юридических фактах уполномоченным организациям для последующей проверки или оперативной ликвидации нарушений. Здесь неоценима помощь студентов, которые в будущем могут реализовать полученные навыки в юридической карьере», — говорит Руслан Демаков, к.ю.н., доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае, председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края по организации общественного контроля, взаимодействию с общественными советами и правозащитной деятельности.

Алексей Чесноков отметил, что «сердцем» общественного наблюдения является мониторинговая площадка — в штабе установлены компьютеры с доступом в интернет. С их помощью операторы, прошедшие обучение, собирают данные от наблюдателей, работающих на избирательных участках, и мониторят каналы распространения массовой информации: ТГ-каналы, соцсети, сайты СМИ и другие ресурсы.

Региональный Штаб общественных наблюдателей.
Региональный Штаб общественных наблюдателей.
Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты Алтайского края

«Дважды за смену наблюдатель отправляет данные о наличии или отсутствии нарушения. Поступает информация и от партий. Наши юристы и политологи определяют, есть ли в поступающей информации признаки нарушения прав избирателей. Если есть, то мы направляем обращение в уполномоченный орган. Мы анализируем все поступающие данные, предоставляем избирательным комиссиям, органам власти, средствам массовой информации, создаем рекомендации по устранению нарушений», — говорит Алексей Чесноков, к.ю.н, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, эксперт Общественной палаты Алтайского края.

Высокую активность, по данным наблюдателей, проявляют избиратели в Краснощёковском, Завьяловском, Родинском, Немецком национальном районах, а также в городе Бийске. Менее активны жители Егорьевского, Романовского и Тогульского районов.

Единый день голосования в Алтайском крае в этом году пройдёт 11 сентября. Штаб общественного наблюдения за выборами работает на базе Союза армян Алтайского края.

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