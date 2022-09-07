Законность избирательного процесса под контролем наблюдателей

В прошлом году штаб стал аналитическим и координационным центром, объединившим усилия более 4 тысяч наблюдателей. К его работе тогда были привлечены четверо преподавателей и 14 студентов юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС.

«В этом году операторами мониторинга станут 18 студентов-юристов академии. Большая часть из них имеет государственно-правовую специализацию, и это позволит им на практике закрепить полученные знания избирательного законодательства. Само привлечение наиболее активной молодёжи к процессу обеспечения законности выборов повышает уровень правовой и политической культуры общества, показывает достигнутый уровень прозрачности и легитимности существующих государственных институтов», — отмечает Алексей Чесноков, к.ю.н, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, эксперт Общественной палаты Алтайского края.

6 сентября, на пресс-конференции, посвящённой работе Штаба общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае, Руслан Демаков рассказал об особенностях работы наблюдателей в текущей избирательной кампании.

Региональный Штаб общественных наблюдателей. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты Алтайского края

«За голосованием в Алтайском крае следят 1 310 общественных наблюдателей. В этом году мы смещаем акцент наблюдения от постоянного видеомониторинга к непрерывной работе общественных наблюдателей на местах. Здесь особенно важно построить эффективную модель сбора, анализа и передачи юридически важной информации о юридических фактах уполномоченным организациям для последующей проверки или оперативной ликвидации нарушений. Здесь неоценима помощь студентов, которые в будущем могут реализовать полученные навыки в юридической карьере», — говорит Руслан Демаков, к.ю.н., доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае, председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края по организации общественного контроля, взаимодействию с общественными советами и правозащитной деятельности.

Алексей Чесноков отметил, что «сердцем» общественного наблюдения является мониторинговая площадка — в штабе установлены компьютеры с доступом в интернет. С их помощью операторы, прошедшие обучение, собирают данные от наблюдателей, работающих на избирательных участках, и мониторят каналы распространения массовой информации: ТГ-каналы, соцсети, сайты СМИ и другие ресурсы.

Региональный Штаб общественных наблюдателей. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты Алтайского края

«Дважды за смену наблюдатель отправляет данные о наличии или отсутствии нарушения. Поступает информация и от партий. Наши юристы и политологи определяют, есть ли в поступающей информации признаки нарушения прав избирателей. Если есть, то мы направляем обращение в уполномоченный орган. Мы анализируем все поступающие данные, предоставляем избирательным комиссиям, органам власти, средствам массовой информации, создаем рекомендации по устранению нарушений», — говорит Алексей Чесноков, к.ю.н, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, эксперт Общественной палаты Алтайского края.

Высокую активность, по данным наблюдателей, проявляют избиратели в Краснощёковском, Завьяловском, Родинском, Немецком национальном районах, а также в городе Бийске. Менее активны жители Егорьевского, Романовского и Тогульского районов.

Единый день голосования в Алтайском крае в этом году пройдёт 11 сентября. Штаб общественного наблюдения за выборами работает на базе Союза армян Алтайского края.