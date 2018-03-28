Звукорежиссеров будут готовить в АлтГИК

Звукорежиссура — это творческая специальность, которая высоко востребована на современном рынке труда. Звукорежиссёр является одной из ключевых фигур на телевидении и радио, в кино и театре, в продюсерских центрах и концертных агентствах. Пожалуй, одной из уникальных особенностей этой профессии является органический синтез технической стороны деятельности со стороной творческой. Профессиональная деятельность звукорежиссера представляет собой деятельность, связанную с обеспечением звукового сопровождения, разработкой звуковых решений, способных сделать смысл художественного слова более глубоким, точным; а изображение – более объемным и выразительным.

В процессе обучения студент получит теоретические знания акустики речи, открытых пространств и закрытых помещений; психоакустики; акустических параметров музыкальных инструментов; умений разбираться в технике. Приобретет практические навыки обеспечения звукового (шумового) оформления, настройки аппаратуры для осуществления записи, звукоусиления, трансляции, микширования музыки; научится осуществлять монтаж любых видов звука, создавать фонограммы с сохранением стилистических, жанровых особенностей музыкального произведения.

Первый набор звукорежиссеров будет обучаться по очной форме. Вступительные испытания по русскому языку и литературе в форме ЕГЭ для абитуриентов со средним общим образованием, выпускники колледжей могут сдать эти экзамены в АГИК. Творческие испытания направлены на выявление уровня технических знаний и способностей разбираться в физике звука.

Для обучения по специальности "Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ" в 2018 году выделено 10 бюджетных мест, будет осуществляться целевой набор по направлениям учреждений культуры.

Вся информация на сайте института: www.agik22.ru.

Телефон для справок 8(3852) 54-73-59.

Алтайский государственный институт культуры ждет самых креативных абитуриентов!



