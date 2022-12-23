Алтайские депутаты не смогли похвастаться особой полезностью

Наиболее полезным из народных избранников оказались единороссы Иван Лоор и Даниил Бессарабов, занявшие, соответственно, 205 и 210 строки рейтинга из 443.
Если Лоор оказался самым полезным из алтайских депутатов, то Бессарабов — еще и самым активным. По этому показателю он занял 35 место в отдельном списке.
А вот единоросс Александр Прокопьев и коммунистка Мария Прусакова вошли в число наиболее бесполезных депутатов Госдумы. Прокопьев занял в рейтинге полезности 408 место, а Прусакова — 430 из 443.
Рейтинг составлен директором «Центра политического анализа» Павлом Данилиным и политологом Алексеем Мартыновым. Ими учитывались такие параметры, как индекс работы в регионе, медийность, законотворческая активность депутата, экспертные оценки и т.д.
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