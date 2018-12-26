4 часа слов. О чем с трудом договорились Путинг и Лукашенко в Кремле

25 декабря в Кремле прошли тяжелые переговоры между президентами России и Белоруссии Путиным и Лукашенко. Официальный итог этой встречи рассказал вице-премьер Антон Силуанов, пишет РБК.

Чиновник не стал отвечать на вопрос о том, смогли ли стороны договориться о компенсации Белоруссии убытков в связи с проводимым в России налоговым маневром. Эта тема перед переговорами была самой главной из тех, на чем настаивает Минск.​ Силуанов заявил, что будет создана российско-белорусская рабочая группа, в которую войдут представители правительств двух стран. Они подготовят предложения по их дальнейшей интеграции и решению «тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства», пояснил вице-премьер.

Стороны договорились, что до Нового года проведут еще одну встречу.

Обвинения перед переговорами

Перед началом российско-белорусских переговоров Лукашенко пригрозил, что не станет больше называть россиян братским народом, так как в Кремле, на его взгляд, появились новые люди, которые не воспринимают эту идею.

На такое высказывание отреагировали Антон Силуанов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первый заявил о потере доверия к Белоруссии. «Нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь; вы наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно», — сказал Силуанов. Вице-премьер припомнил «все эти растворители», подсанкционную продукцию, которая идет в Россию через Белоруссию, подакцизные товары — «сигареты низких сортов», тоже нелегально попадающие на российский рынок из Белоруссии. Песков, говоря об отношениях с Белоруссией, также не стал использовать слово «братские», назвав их «особыми союзническими».

О чем спорят Белоруссия и Россия

Из-за завершения налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (сейчас составляют 30−100% от нефтяной пошлины в зависимости от вида нефтепродукта) и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), стоимость российской нефти для Белоруссии увеличится.

Дело в том, что Белоруссия как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получает эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра окажется на равных с другими покупателями. Минск оценивает свои потенциальные потери из-за этого в $10,8 млрд в течение шести лет (до 2024 года) и просит у Москвы компенсацию.