Чем опасны ракеты, которые должны ликвидировать Россия и США, и почему страны хотят расторгнуть договор

8 декабря 1987 генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Сейчас, в 2018 году Россия и США обвиняют друг друга в нарушении условий соглашения. Рассказываем, чем опасны эти ракеты и что нужно знать о договоре о РСМД.