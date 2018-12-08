Чем опасны ракеты, которые должны ликвидировать Россия и США, и почему страны хотят расторгнуть договор

В чем суть Договора о РСМД?
СССР и США обязались:
- за 3 года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности;
- не иметь, не производить и не испытывать такие ракеты в будущем.
Радиус действия ракет средней дальности — от 1000 до 5500 км, меньшей дальности — от 500 до 1000 км, сообщает .kommersant.ru.
Договор о РСМД — бессрочный.
Сколько ракет ликвидировали по Договору о РСМД?
- СССР — 1836 ракет, 851 пусковая установка.
- США — 859 ракет, 283 пусковых установки.
Уничтоженные ракеты СССР могли нести почти в 4 раза больше ядерных боевых блоков (3154 против 846).
Чем опасны ракеты средней и меньшей дальности?
Главное преимущество этих ракет — короткое время, за которое они долетают до цели.
Чтобы доставить боеголовку, межконтинентальным ракетам нужны десятки минут, а ракетам средней и меньшей дальности — минуты, пишет meduza.io.
У кого сейчас есть ракеты средней и меньшей дальности?
«Коммерсант» сообщает, что баллистические ракеты средней дальности наземного базирования в ядерном оснащении имеют Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР. Еще у нескольких государств есть такие ракеты в обычном, не ядерном оснащении.
Почему США и Россия обвиняют друг друга в нарушении договора?
США утверждают, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 имеет запрещенную по договору дальность в диапазоне 500−5500 км. Россия отрицает это, сообщает РИА Новости.
В свою очередь, российская сторона обвиняет США в следующем:
- Америка в одностороннем порядке вывела из-под охвата Договора о РСМД ударные беспилотные летательные аппараты, полностью подпадающие под определение «крылатая ракета наземного базирования».
- США поддерживают технологический потенциал в сфере РСМД, отрабатывая его на ракетах-мишенях в ходе противоракетных испытаний.
- И наконец, Штаты развертывают на европейских объектах глобальной ПРО США универсальные ПУ Мk-41, которые могут применяться для пусков крылатых ракет средней дальности Tomahawk и других.
Что известно о российской ракете 9М729?
В России официальной информации о ракете 9М729 и ее характеристиках практически нет, пишет Deutsche Welle. По данным США, это крылатая ракета средней дальности наземного базирования, способная нести как обычную, так и ядерную боеголовку.
В 2017 году представитель МИД РФ Мария Захарова впервые сообщила, что ракеты типа 9М729 есть. Она отметила, что они не разрабатывались и не тестировались на запрещенную договором о РСМД дальность.
Факт
В октябре 2018 года США обвинили Россию в несоблюдении соглашения и объявили о скором выходе страны из договора о РСМД.