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Политика
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Чем опасны ракеты, которые должны ликвидировать Россия и США, и почему страны хотят расторгнуть договор

8 декабря 1987 генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Сейчас, в 2018 году Россия и США обвиняют друг друга в нарушении условий соглашения. Рассказываем, чем опасны эти ракеты и что нужно знать о договоре о РСМД.

Горбачев и Рейган подписывают Договор о РСМД
Горбачев и Рейган подписывают Договор о РСМД
Фотостудия Белого дома, СС0, via Wikimedia Commons

В чем суть Договора о РСМД?

СССР и США обязались:

  • за 3 года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности;
  • не иметь, не производить и не испытывать такие ракеты в будущем.

Радиус действия ракет средней дальности — от 1000 до 5500 км, меньшей дальности — от 500 до 1000 км, сообщает .kommersant.ru.

Договор о РСМД — бессрочный.

Сколько ракет ликвидировали по Договору о РСМД?

  • СССР — 1836 ракет, 851 пусковая установка.
  • США — 859 ракет, 283 пусковых установки.

Уничтоженные ракеты СССР могли нести почти в 4 раза больше ядерных боевых блоков (3154 против 846).

Военные. Армия.
Военные. Армия.
СС0

Чем опасны ракеты средней и меньшей дальности?

Главное преимущество этих ракет — короткое время, за которое они долетают до цели.

Чтобы доставить боеголовку, межконтинентальным ракетам нужны десятки минут, а ракетам средней и меньшей дальности — минуты, пишет meduza.io.

У кого сейчас есть ракеты средней и меньшей дальности?

«Коммерсант» сообщает, что баллистические ракеты средней дальности наземного базирования в ядерном оснащении имеют Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР. Еще у нескольких государств есть такие ракеты в обычном, не ядерном оснащении.

Военный истребитель ВС США.
Военный истребитель ВС США.
СС0

Почему США и Россия обвиняют друг друга в нарушении договора?

США утверждают, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 имеет запрещенную по договору дальность в диапазоне 500−5500 км. Россия отрицает это, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, российская сторона обвиняет США в следующем:

  • Америка в одностороннем порядке вывела из-под охвата Договора о РСМД ударные беспилотные летательные аппараты, полностью подпадающие под определение «крылатая ракета наземного базирования».
  • США поддерживают технологический потенциал в сфере РСМД, отрабатывая его на ракетах-мишенях в ходе противоракетных испытаний.
  • И наконец, Штаты развертывают на европейских объектах глобальной ПРО США универсальные ПУ Мk-41, которые могут применяться для пусков крылатых ракет средней дальности Tomahawk и других.

Что известно о российской ракете 9М729?

В России официальной информации о ракете 9М729 и ее характеристиках практически нет, пишет Deutsche Welle. По данным США, это крылатая ракета средней дальности наземного базирования, способная нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

В 2017 году представитель МИД РФ Мария Захарова впервые сообщила, что ракеты типа 9М729 есть. Она отметила, что они не разрабатывались и не тестировались на запрещенную договором о РСМД дальность.

Факт

В октябре 2018 года США обвинили Россию в несоблюдении соглашения и объявили о скором выходе страны из договора о РСМД.

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