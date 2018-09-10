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Досье: в Британии разразился скандал из-за интимной жизни экс-главы МИД

Помощники премьера Великобритании Терезы Мэй подготовили досье об интимной жизни экс-главы внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона, сообщает The Sunday Times.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

В документе содержатся «шокирующие обвинения, касающиеся интимных связей Джонсона, его высказывания о кокаине и изобличительная оценка его характера».

В частности, в досье Джонсона обвиняют во вранье об отсутствии связи со светской львицей Петронеллой Уайатт, которой пришлось сделать аборт, а также утверждается, что у политика была интрижка с журналисткой Анной Фазакерли.

Компромат начал распространяться по британскому парламенту на прошлой неделе — незадолго до известия о разводе Джонсона с женой.

Внутри Консервативной партии Великобритании из-за компроментирующего документа разразилась «настоящая гражданская война». Распространение досье говорит об очевидной попытке не допустить того, чтобы Джонсон стал премьером, уверены консерваторы и некоторые члены кабмина, пишет bfm.ru.

В июне министр торговли и промышленности Великобритании Эндрю Гриффитс ушел в отставку из-за секс-скандала. Гриффитс принадлежал к Консервативной партии и возглавлял штаб премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Стало известно, что министр отправлял сообщения сексуального характера двум девушкам-избирателям.

Материалы на бывшего главу МИД собрали помощники Мэй еще в 2016 году. Тогда документ не был опубликован, поскольку кампания Джонсона и без того провалилась.

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