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Экс-начальник Алтайпищепрома может возглавить одно из старейших объединений предпринимателей

Как стало известно altapress.ru, Татьяна Зеленина, до октября 2018 года руководившая управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, может стать исполнительным директором «Союза зернопереработчиков Алтая».

Татьяна Зеленина
Татьяна Зеленина
Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Экс-руководитель Алтайпищепрома подтвердила altapress.ru, что подобное предложение ей поступало, однако окончательного решения она еще не приняла и сделает это, скорее всего, ближе к весне.

Сейчас президентом объединения мукомолов является Валерий Гачман, генеральный директор компании «Грана», заслуженный работник пищевой индустрии России.

На этот пост он был избран на пять лет — до 2022 года.

Союз зернопереработчиков Алтая является старейшим объединением в пищевой отрасли края, он был создан в 2001 году. Сейчас его членами являются 14 ведущих предприятий региона.

Напомним, Татьяна Зеленина покинула свой пост 30 сентября 2018 года — ушла на пенсию. Накануне губернатор подписал ей благодарность за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасли.

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