Экс-начальник Алтайпищепрома может возглавить одно из старейших объединений предпринимателей

Экс-руководитель Алтайпищепрома подтвердила altapress.ru, что подобное предложение ей поступало, однако окончательного решения она еще не приняла и сделает это, скорее всего, ближе к весне.
Сейчас президентом объединения мукомолов является Валерий Гачман, генеральный директор компании «Грана», заслуженный работник пищевой индустрии России.
На этот пост он был избран на пять лет — до 2022 года.
Союз зернопереработчиков Алтая является старейшим объединением в пищевой отрасли края, он был создан в 2001 году. Сейчас его членами являются 14 ведущих предприятий региона.
Напомним, Татьяна Зеленина покинула свой пост 30 сентября 2018 года — ушла на пенсию. Накануне губернатор подписал ей благодарность за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасли.