Глава города ознакомился с ходом выборов в единый день голосования

На избирательный участок глава города прибыл к открытию. Вместе с членами избирательной комиссии принял участие в церемонии открытия участка.

Вячеслав Франк напомнил, что в Барнауле на протяжении трех дней (с 9 по 11 сентября) горожане выбирают депутатов Барнаульской городской Думы и назвал эту процедуру очень важной, поскольку новому созыву БГД предстоит работа в ближайшие пять лет.

«В городе более 500 тысяч избирателей, сегодня, как и в предыдущее два дня открылись все 259 участков для голосования. На мой взгляд, трехдневный формат голосования вполне удобен для каждого — можно в своем графике найти 15−20 минут времени, чтобы воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать за будущее родного Барнаула. В избирательном процессе принимают участие 9 партий. Работа Избирательных комиссий организована очень достойно. По всем возникающим вопросам очень оперативно даются разъяснения. Каждый барнаулец сегодня имеет возможность повлиять на то, какими будут для Барнаула ближайшие пять лет», — сказал Вячеслав Франк.