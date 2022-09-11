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Политика

Глава города ознакомился с ходом выборов в единый день голосования

Глава Барнаула Вячеслав Франк утром в единый день голосования, 11 сентября, ознакомился с работой избирательной комиссии № 227, расположенной в городской школе № 1.

Глава города Вячеслав Франк ознакомился с ходом выборов в единый день голосования
Глава города Вячеслав Франк ознакомился с ходом выборов в единый день голосования
Михаил Полубедов, barnaul.org

На избирательный участок глава города прибыл к открытию. Вместе с членами избирательной комиссии принял участие в церемонии открытия участка.

Вячеслав Франк напомнил, что в Барнауле на протяжении трех дней (с 9 по 11 сентября) горожане выбирают депутатов Барнаульской городской Думы и назвал эту процедуру очень важной, поскольку новому созыву БГД предстоит работа в ближайшие пять лет.

«В городе более 500 тысяч избирателей, сегодня, как и в предыдущее два дня открылись все 259 участков для голосования. На мой взгляд, трехдневный формат голосования вполне удобен для каждого — можно в своем графике найти 15−20 минут времени, чтобы воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать за будущее родного Барнаула. В избирательном процессе принимают участие 9 партий. Работа Избирательных комиссий организована очень достойно. По всем возникающим вопросам очень оперативно даются разъяснения. Каждый барнаулец сегодня имеет возможность повлиять на то, какими будут для Барнаула ближайшие пять лет», — сказал Вячеслав Франк.

Отметим, выборы в Барнаульскую городскую Думу проходят по смешанной системе — барнаульцы выбирают кандидатов по 20 одномандатным избирательным округам и по 20 территориальным группам. По итогу голосования будет сформирована городская Дума VIII Созыва.

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