Главу проблемного района в Алтайском крае сменили по воле депутатов

Депутаты Каменского районного собрания возложили полномочия главы района на Алексея Жихаренко. За это проголосовали большинство народных избранников, соответствующий документ подписан заместителем главы представительного органа. Однако в департаменте администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики сказали утром 28 октября, что документ еще не имеет юридической силы.

Что решили депутаты

Депутаты райсобрания признали утратившим силу свое решение от 12 сентября 2018 года, которым они назначили Евгению Гордиенко и.о. главы района. Решением от 28 октября 2019 года за № 47 они возложили полномочия и.о. на замглавы администрации Алексея Жихаренко.

Документ об этом подписал зампредседателя районного собрания Иван Панченко (документ имеется в редакции).

Кроме того, в распоряжении редакции есть и реестр голосования депутатов (оно проходило опросным методом). Из него следует, что 12 депутатов были за, один — против, не голосовали — пятеро.

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Решение не окончательное

Однако Юрий Проскурин, начальник департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики, пояснил, что данный документ не имеет юридической силы и официально не зарегистрирован.

Поэтому говорить о возложении полномочий и.о. главы Каменского района на другого человека преждевременно. Окончательно вопрос решится на этой неделе, идут консультации. Проскурин ограничился сдержанным комментарием ситуации, пояснив лишь, что с голосованием не все просто.

Юрий Проскурин также не стал комментировать предполагаемую судьбу Евгению Гордиенко — именно потому, что официального решения нет.

Источник в администрации Каменского района предположил, что она будет работать заместителем — как и до того, как на нее возложили полномочия и.о. главы района. Напомним, это произошло после отстранения от должности Федора Найдена, обвиненного в уголовном преступлении.

Алексей Жихаренко ( слева) проводит прием граждан. kamenrai.ru

Кто такой Алексей Жихаренко

По данным «Каменских известий», Алексей Жихаренко назначен заместителем главы в декабре 2018 года.

У него два высших образования, полученных в АлтГТУ по специальностям «информационно-измерительная техника и технологии» и «экономист-менеджер».

Жихаренко работал в администрации Бийского района, а также в правительстве края: в управлении по ЖКХ (начальником сектора теплоснабжения отдела водоснабжения и малой теплоэнергетики и консультантом отдела по госнаградам и наградам департамента администрации края по вопросам госслужбы и кадров.