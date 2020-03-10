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11 марта
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Политика

Госдума одобрила Бога в Конституции. Что из этого следует?

Госдума РФ одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции. Норма была внесена президентом, и во втором чтении за нее проголосовали депутаты большинством голосов, сообщила «Российская газета». Означает ли это, что Россия перестанет быть светским государством? Судя по всему, нет.

Конституция.
Конституция.
culture.ru

В целом рекомендацию профильного комитета получили 200 поправок.

Одна из поправок гласит: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Поправка с упоминанием Бога не влияет на светский характер государства и не подменяет собой свободы вероисповедания, объяснил глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников. Ее задача — подчеркнуть историческую преемственность нашего государства.

Статья о свободе вероисповедания в Конституции незыблема, Россия остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться, также объяснил Крашенинников. Он попросил не вырывать поправку из контекста, а рассматривать в совокупности со всеми положениями новой статьи.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев считает, что многие с одобрением относятся к инициативе поправки об упоминании Бога в Конституции РФ, рассказывает «Красная весна».

Этот же ресурс приводит и мнение члена Совета по правам человека Николая Сванидзе: он полагает, что поправка «выводит за скобки государства» неверующих людей.

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