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4 октября
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Губернатор Санкт-Петербурга ушел с поста в судостроители

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Президент предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию, сообщает URA.ru со ссылкой на Пескова.

Георгий Полтавченко с Владимиром Путиным.
Георгий Полтавченко с Владимиром Путиным.
kremlin.ru

Врио губернатора второго по величине города страны станет полпред президента в Северо-Западном ФО Алексей Беглов.

Днем 3 октября телеведущая Ксения Собчак писала у себя на Facebook о том, что ждет отставки Полтавченко, так как с утра телеграм-каналы сообщают о его возможном уходе. Эти сообщения она связала со своим заявлением о готовности баллотироваться на пост главы города, сделанным неделю назад.

Как подчеркнула Собчак, ее «задача выполнена» и Санкт-Петербург «освободится от непопулярного руководителя, который откровенно «запустил» город. Ведущая считает, что после ухода Полтавченко с поста нужно «объединить усилия всех демократических сил города и выставить на выборы сильного кандидата».

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