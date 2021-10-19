Кремль видит долю своей ответственности в низких тепах вакцинации от ковида

В Кремле видят долю своей ответственности в низком уровне вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности, отметил он.

«И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Кремля.

Требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны, добавил Песков.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию о вакцинации.

Политик считает, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении.