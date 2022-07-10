25-летняя девушка назначена замминистра на Украине с зарплатой вдвое выше, чем у президента

25-летняя Анна Сергеева назначена заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины. Об этом сообщают « Украинские новости ».

Издание уточняет, что месячная зарплата девушки составит 68,6 тыс. гривен (142 тыс. рублей). Это более, чем в два раза выше, чем оклад президента Украины Владимира Зеленского. По официальным данным, украинский лидер зарабатывает 28 тыс. гривен (58 тыс. рублей).

Сергеева ранее не состояла на государственной службе. До вступления в должность замминистра по интеграции она три года руководила компанией «Сервис Ревизор».

Основные сфера деятельности этой компании — парикмахерские услуги и консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

Ранее сообщалось, что лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла государства в Германии Андрея Мельника.

Мельник занимал должность посла Украины в ФРГ на протяжении восьми лет — с 2014 года. В последние месяцы с ним произошло несколько скандалов.