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Лучшее 2018. Как дореволюционные предшественники алтайских губернаторов меняли курс развития региона
7 января 21:39
Разломало пополам: у берегов Турции затонул грузовой корабль с россиянами на борту
7 января 20:04
Имеет ли право работник требовать доплаты за увеличение нагрузки?
7 января 19:35
Рождественское чудо: жители Алтая увидели сразу четыре солнца в небе
7 января 19:06
Премьер Японии поклялся на могиле отца «поставить точку» в переговорах с Россией по поводу Курил
7 января 18:37
Барнаульскую новостройку отключили от электричества и отопления из-за коммунальной аварии
7 января 18:08
Спасенный из-зпод завалов в Магнитогорске ребенок пришел в себя
7 января 17:39
Владимир Путин рассказал о роли РПЦ и выстрелил из пушки
7 января 17:10
Лучшее 2018. «Большинство
,
конечно
,
паразиты»: как и сколько зарабатывают перекупщики машин в Барнауле
7 января 16:50
Алтайский подросток закопал в огороде алкоголь и сигареты
,
которые украл из магазина
7 января 16:41
Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
7 января 16:12
Барнаульскую новостройку заволокло паром из-за коммунальной аварии
7 января 15:43
Профсоюзы хотят увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей
7 января 15:14
Коллеги назвали причину смерти финалистки «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой
7 января 14:45
Барнаульские «моржи» приглашают на купания в проруби и баню
7 января 14:16
Стали известны фильмы-победители кинопремии «Золотой глобус»
7 января 13:47
В канун Рождества в Алтайском крае произошло 15 пожаров
7 января 13:18
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
7 января 12:49
Патриарх Кирилл поздравил молодежь с Рождеством «ВКонтакте»
7 января 12:20
Самые громкие цитаты 2018 года: все у нас хорошо
,
но #безсолидоедаем и многое другое
7 января 12:05
Король Малайзии отрекся от престола после женитьбы на россиянке
7 января 11:51
Путин встретил Рождество в храме
,
где его крестили
7 января 11:22
В Японии будут собирать налог с туристов на выезд из страны
7 января 10:53
Британские власти установили «все детали» покушения на Скрипалей
7 января 10:24
В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП у «Грани Алтая»
7 января 09:55
Какой праздник отмечали 7 января в Российской империи
7 января 09:26
На алтайской трассе пожилой водитель не уступил дорогу и погиб
7 января 08:57
Скончалась финалистка «Битвы экстрасенсов»
7 января 08:28
Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
7 января 07:59
Рождество Христово 2019: что нельзя делать в праздник
7 января 07:30
Лучшее 2018. Как сложились судьбы главных алтайских исполнителей репрессий 1937−1938 годов
6 января 23:22
Рождественские богослужения в Барнауле: в какие храмы сходить
6 января 21:22
В России создали еще одну особую зону для металлургов
,
промышленников и судостроителей
6 января 19:58
В самом алтайском районе Китая впервые засняли редкого снежного барса
6 января 19:13
Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске дадут больше денег
6 января 18:46
«Нехило наворотил»: на границе Алтая и Новосибирской области произошло массовое ДТП
6 января 18:15
В России по-новому будут проверять качество бензина
6 января 17:50
Алтайский депутат в футболке с хрюшей налепил пельмени к новогоднему столу
6 января 17:25
Барнаульское «Динамо» проведет свой первый матч под руководством нового тренера
6 января 17:05
Соцсети: в Барнауле быстро нашли таксиста
,
избившего пешехода на улице
6 января 16:56
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Политика
7 января 2019 21:39
22
Лучшее 2018. Как дореволюционные предшественники алтайских губернаторов меняли курс развития региона
Ретро.
СС0
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