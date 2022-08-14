Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО, необходимо одобрение всех 30 стран Североатлантического альянса. Сейчас оно у более 20.
По словам Макрона, это существенно позволит усилить странам их безопасность и внесет весомый вклад в коллективную позицию и европейскую безопасность.
Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вхождение в НАТО еще 18 мая. Процесс вступления немедленно заблокировала Турция с заявлениями о том, что государства поддерживают террористов.
В апреле Макрона избрали президентом Франции на второй срок.