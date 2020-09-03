Министр не усмотрел вредного лоббизма в намерении алтайского директорского корпуса идти в депутаты

Глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка не видит ничего плохого в намерении Союза промышленников Алтая выдвинуть большую группу директоров промпредприятий на выборы депутатов АКЗС в 2021 году. Об этом министр сообщил журналистам в ходе онлайн-пресс-конференции.

25 их было

О том, что в список потенциальных кандидатов в депутаты АКЗС включили 25 директоров алтайских предприятий, сообщал, в частности, «Толк» со ссылкой на исполнительного директора Союза промышленников Алтая Виктора Мещерякова.

В список включили как действующих депутатов АКЗС (например, Альберта Лунева и Сергея Приба), так и новые лица — к примеру, гендиректоров «ЗИАС Машинери» Константина Денисенко, «Алтайвагона» Дмитрия Медведева, руководителей ИСК «Союз» Владимира Отмашкин и «Алтайэнергосбыта» Валерия Нагорнова и других.

Сейчас список рассматривает «Единая Россия». При этом, по утверждению источников издания, он предварительный.

Вячеслав Химочка. barnaul.org.

Ничего страшного

И вот теперь руководитель профильного министерства Вячеслав Химочка прокомментировал намерения директорского корпуса побороться за депутатские мандаты.

Он сказал, что сторонник того, чтобы в парламенте были представлены все профессии. Но в том, что промышленники высказали намерения баллотироваться, не видит ничего плохого.

Поймите, промышленники — это не 10−15 руководителей, за ними стоят коллективы, люди. Только в обрабатывающим производствах у нас сегодня 124 тысяч работников. Прибросьте коэффициент семейности — это в 2−3 раза больше, сказал Химочка.

В регионе существует много мер поддержки экономики, продолжил свою мысль министр, но они на ровном месте не рождаются — их надо обсуждать, в том числе обсуждать коллективно, с участием представителей отрасли.

Думаю, для регионов и отдельно взятых муниципалитетов будет только плюс в том, что руководители промышленных предприятий они будут представлены в АКЗС, резюмировал Химочка.

Союз строителей приглашает присоединиться к профессиональному празднику. архив ООО «ЖБИ Сибири»

Раньше были строители

Надо сказать, что в начале года о намерении направить в депутаты АКЗС своих представителей заявил и краевой Союз строителей. Назывались фамилии Юрия Гатилова, Андрея Отмашкина, Кирилла Овсянникова и ряда других.

Глава алтайского минстроя Иван Гилев, как и Вячеслав Химочка, их намерения поддержал.

Впрочем, несколько месяцев спустя Юрий Гатилов категорично заявил, что на выборы в АКЗС не пойдет.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,

гендиректор «Жилищной инициативы»: