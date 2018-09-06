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Певица Юлия Самойлова решила покинуть Россию

Российская певица Юлия Самойлова решила эмигрировать в Европу и записала об этом видеообращение в Instagram, сообщает Lenta.ru.

Юлия Самойлова.
Юлия Самойлова.
eurovision.tv

Также Юлия Самойлова опубликовала фотографию из аэропорта Шереметьево. Агент Самойловой сообщил телеканалу «360», что не в курсе, почему она сделала такое заявление, и подтвердил, что артистка уже находится на борту самолета.

Напомним, в 2017 году Юлии Самойловой запретили участвовать в «Евровидении» в Киеве, а в мае 2018-го она не смогла пробиться в финал конкурса — её выступление в Лиссабоне, сопровождавшееся видеоспецэффектами и шоу балета «Тодес», не впечатлило зрителей и жюри. Тогда певица заявляла, что это произошло из-за того, что Первый канал сэкономил на ее музыкальном номере.

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