Наука, налоги и новый город трудовой доблести: какие важные решения приняли алтайские депутаты на августовской сессии

25 августа после летних каникул депутаты Алтайского краевого законодательного собрания провели 11 сессию. Повестка дня насыщенная — изменения в ряд законов региона, защита населения при ЧС, налоговые льготы для бизнеса и граждан, а также новый город трудовой славы. О том, какие принципиальные решения были приняты, читайте в материале altapress.ru.

Льготы для бизнеса

Депутаты АКЗС приняли закон о налоговых льготах для предпринимателей. Разработчиками законопроекта выступили комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

11 сессия Алтайского краевого законодательного собрания 8-го созыва пресс-служба АКЗС

Сам бизнес-омбудсмен Андрей Осипов подчеркнул: инициативу уже много лет обсуждают в предпринимательском сообществе, и то, что она все-таки принята, это серьезный шаг вперед.

— Закон напрямую касается тех предпринимателей, которые владеют помещениями, зданиями, сооружениями. Он дает право налогового вычета на площадь до 300 кв. м. Предприниматель сам определяет, на какое помещение (одно по выбору) будет распространяться льгота. Если это помещение меньше 300 кв. м., ставка налога будет 0%, если больше, то 300 кв.м. не будут облагаться налогом, а все что свыше — налог по кадастровой стоимости, — рассказал председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов . 11 сессия Алтайского краевого законодательного собрания 8-го созыва пресс-служба АКЗС Налоговые послабления будут касаться таких объектов недвижимости, как офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания, административно-деловые и торговые центры (и помещения в них). — Дополнительные условия — предприятия уже должны заниматься такой деятельностью не менее двух лет. Это нужно, чтобы не было дробления бизнеса под льготу. На предприятии должны быть работники — не менее трех человек, и у этих работников должен быть определенный уровень заработной платы. Мы его исчисляем с коэффициентом к величине прожиточного минимума, отдельно для сельских и городских предпринимателей, — рассказал Семенов.

Закон направлен на поддержку, прежде всего, малого и среднего бизнеса. Он вступит в силу с 1 января 2023 года. По словам Андрея Осипова, подобные налоговые льготы действуют в 31 регионе России.

Оценить, насколько инициатива эффективна в Алтайском крае, депутаты решили через полгода ее действия.

Льготы по транспортному налогу

Депутаты также приняли налоговые льготы для ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших.

С совместной инициативой на августовскую сессию вышли фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

11 сессия Алтайского краевого законодательного собрания 8-го созыва пресс-служба АКЗС

По словам заместителя председателя АКЗС, председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению Дениса Голобородько, всего на льготу в Алтайском крае потенциально могут претендовать более 23 тысяч человек, из них 21 813 человек — это ветераны боевых действий, еще чуть больше 1 500 человек — члены семей погибших (умерших) силовиков и военнослужащих.

— Это ощутимая мера поддержки тем лицам, которые выполняли боевые задачи. И очень важно, что по инициативе Губернатора закон распространится и на членов семей погибших, — отметил депутат.

Воспользоваться налоговой льготой смогут ветераны боевых действий, которые владеют автомобилями мощностью до 100 л.с. «Нулевая» ставка начнет действовать с 1 января 2023 года.

Закон о науке

На 11-й сессии АКЗС депутаты поддержали в первом чтении проект закона «О науке и научно-технической деятельности в Алтайском крае». На заседании документ представил председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов.

11 сессия Алтайского краевого законодательного собрания 8-го созыва пресс-служба АКЗС

Молотов напомнил, что действующий в настоящее время закон «О научной деятельности и региональной научно-технической политике Алтайского края» был принят в 1999 году и с тех пор устарел как с точки зрения юридической техники, так и с точки зрения соответствия современным социально-экономическим реалиям.

— Мы долго шли к принятию этого закона. Еще в 2019 году на площадке АКЗС Совет по науке рассматривал этот проект. Уже тогда мы согласились, что документ необходимо принимать и долгое время дорабатывали его, — рассказал председатель комитета.

В новом законе определяются основные задачи и принципы научно-технической политики Алтайского края, полномочия органов власти региона, закрепляются и систематизируются все существующие формы поддержки науки в нашем регионе.

В числе важных аспектов документа — создание фондов поддержки науки, а также наличие норм поддержки молодых ученых, что должно способствовать подготовке новых кадров для алтайской науки и экономики края.

Новый город трудовой доблести

В Алтайское краевое Законодательное Собрание поступило предложение Рубцовского городского Совета депутатов о присвоении Рубцовску звания «Город трудовой доблести».

К предложению Рубцовского Совета были приложены документы, подтверждающие, награждение предприятий города государственными наградами, награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941 — 1945 годах.

11 сессия Алтайского краевого законодательного собрания 8-го созыва пресс-служба АКЗС

По словам председателя парламента Александра Романенко, Алтайский тракторный завод в войну оставался единственным предприятием в СССР, которое выпускало тракторы. На нем работали 25 тыс. человек.

Инициативу поддержали депутаты из Рубцовска — представитель «Коммунистов России» Владимир Козловский, депутат от КПРФ Надежда Дрюпина.

«Это звание — как дань памяти трудовому подвигу рубцовчан», — сказала Дрюпина. Сомнений у депутатов не было: Рубцовск такое звание заслуживает.

11 сессия Алтайского краевого законодательного собрания 8-го созыва пресс-служба АКЗС

Присвоение высших региональных званий

В ходе сессии депутаты поддержали присвоение высшего регионального звания двум заслуженным жителям Алтайского края. Как отметил Александр Романенко, такое решение депутаты принимают ежегодно в канун дня рождения Алтайского края.

В этом году этого звания удостоены ветеран «Бийского олеумного завода», почетный гражданин Бийска, почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии Анатолий Ананьин и руководитель Барнаульского филиала благотворительного фонда Западно-Сибирской железной дороги Валерий Регер.

Звание «Почетный гражданин Алтайского края» — высшая награда региона.

Она присваивается за особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем, связанные с развитием региона, высокими достижениями в труде, защитой прав и свобод человека, укреплением мира и согласия в обществе, повышением авторитета Алтайского края в стране и за рубежом, за личное мужество и героизм.