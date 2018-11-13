Навального не выпустили из России

При прохождении пограничного контроля в одном из московских аэропортов у Алексей Навального забрали паспорт, а затем объявили, что ему запрещен выезд из России.

Как оказалось, в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) он числится как должник. Сам Навальный уверяет, что никому ничего не должен, пишет «МК».

По словам оппозиционера, пограничники сослались на некое письмо. Позже стало известно, что Навальный появился в списке должников в базе ФССП по Кировской области. Согласно этим данным, оппозиционер должен погасить ущерб, «причиненный преступлением» — около 2,1 млн рублей.

Навальный заявил, что у него нет неоплаченных штрафов, а действующие против него исполнительные производства носят нематериальный характер.

Также он связался с судебным приставом, который ведет его дело. По словам Навального, тот утверждает, что не налагал запрет на выезд из России.

Навальный направлялся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).