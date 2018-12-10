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Политика
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Не опять, а снова: президента Молдавии отстранили от должности

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей. Это обусловлено отказом главы государства поддержать законопроекты, одобренные парламентом.

Президент Молодовы Игорь Додон.
Президент Молодовы Игорь Додон.
kremlin.ru

Речь идет о пяти законах, в том числе о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США и праздновании 9 мая Дня Европы.

В беседе с РИА Новости Додон подчеркнул, что не собирается подписывать законы, которые противоречат народным интересам. Он добавил, что это «последние решения» этого правительства, которое вскоре уйдет в отставку.

Додон не первый год противостоит правительству во главе с Андрианом Канду. Конфликт между ними возник из-за разных взглядов на внешнюю политику Молдавии. Додон настаивает на налаживании отношений с Россией, а правительство рассчитывает на сближение с Западом.

Последний раз Додона отстраняли от занимаемой должности 24 сентября 2018 года, поскольку он отказался назначить двух министров, кандидатуры которых были предложены премьер-министром Канду, пишут «Известия».

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