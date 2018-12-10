Не опять, а снова: президента Молдавии отстранили от должности

Речь идет о пяти законах, в том числе о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США и праздновании 9 мая Дня Европы.

В беседе с РИА Новости Додон подчеркнул, что не собирается подписывать законы, которые противоречат народным интересам. Он добавил, что это «последние решения» этого правительства, которое вскоре уйдет в отставку.

Додон не первый год противостоит правительству во главе с Андрианом Канду. Конфликт между ними возник из-за разных взглядов на внешнюю политику Молдавии. Додон настаивает на налаживании отношений с Россией, а правительство рассчитывает на сближение с Западом.

Последний раз Додона отстраняли от занимаемой должности 24 сентября 2018 года, поскольку он отказался назначить двух министров, кандидатуры которых были предложены премьер-министром Канду, пишут «Известия».