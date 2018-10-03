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Норвежский делегат назвал Крым законной частью России

Глава норвежской делегации в Крыму предприниматель Хендрик Вебер заявил, что полуостров является законной частью России. Норвежцы приехали с шестидневным визитом, сообщают РИА Новости. Вебер также раскритиковал введение антироссийских санкций.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

«Для меня санкции — это полная чушь и мы их должны прекратить прямо сейчас. Европейские страны сами страдают от санкций. Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают», — отметил Вебер. Предприниматель считает, что «это чисто политическое решение», и принималось оно, по его мнению, «в Вашингтоне».

Норвежец уверен, что при проведении референдума не было допущено нарушения прав человека.

Помимо Севастополя и Симферополя норвежские гости планируют посетить Ялту и Бахчисарай. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельского хозяйства и предпринимательства.

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