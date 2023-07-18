«Новые люди» предложили отменить 52 штрафа. Депутаты разработали ряд законопроектов, которые могут облегчить жизнь барнаульцам

В России всё труднее оставаться законопослушным человеком. Никогда не знаешь, за что могут оштрафовать: одежда неправильного цвета, лайк в соцсетях или просто подозрительная походка. Депутаты предлагают новые штрафы каждый день.

С этим не согласна партия «Новые люди». Её депутаты уверены, что нужно не изобретать новые наказания, а, наоборот, отменять старые.

Запретить, ограничить, закрыть, отказать... Мы уже скоро забудем, как пряник выглядит, только кнут один останется, — комментирует инициативы лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Пример топ-5 штрафов, которые партия «Новые люди» считают странными и предлагает отменить

За что штрафуют барнаульцев:

Забытые дома водительские права

Любой сотрудник ГИБДД может за минуту пробить вас по базе и узнать, есть у вас права или нет. Несмотря на это, за забытые дома права или полис ОСАГО он выпишет вам штраф. В век интернета и всеобщей цифровизации это — просто-напросто устаревшая норма. «Новые люди» предлагают её отменить — безопасность на дорогах от этого не пострадает.

Штраф за отсутствие регистрации

Крепостное право давно отменили, но людей до сих пор штрафуют за отсутствие регистрации — даже если они живут в соседнем городе. В нарушители можно записать любого, кто приехал из другого региона на учебу или в длительную командировку. Поэтому вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил отменить это ограничение. Регистрацию предлагается заменить добровольным уведомлением о месте проживания.

Самостоятельный ремонт дороги

Отдельной статьи за самовольный ремонт дорог у нас нет. Но если вы решили сами заделать яму во дворе, потому что местная администрация этого не делает, вас могут оштрафовать по статье 12.33 КоАП «Повреждение дорог». Наказание — от 5 до 10 тысяч рублей. «Новые люди» предложили не штрафовать инициативных граждан.

Лайки в соцсетях

Лайк или смайлик под «неправильным» постом можно поставить случайно и забыть об этом. Пока не придёт повестка в суд. Доказать свою невиновность в этом случае практически невозможно, даже если вы не собирались распространять вредную информацию. В России уже есть примеры того, как людей штрафовали на 30 тысяч рублей за лайки. Депутаты от партии «Новые люди» предлагают перестать считать лайки преступлением.

Дорожные камеры

Треноги, спрятанные в кустах — обычная практика для многих регионов страны. Сейчас она доходит до абсурда: передвижные камеры ставят там, где уже есть автоматические. Автомобилист получает штраф дважды, но оспорить такое решение практически невозможно. «Новые люди» предлагают устанавливать знак перед каждой нестационарной камерой. Если его нет — признавать штрафы недействительными. А на дорогах, где уже стоят камеры, треноги нужно запретить.