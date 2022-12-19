О частых встречах в Путиным рассказал президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада выражали беспокойство из-за его частых встреч с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РИА Новости .

По словам Лукашенко, главы государств находились в постоянном контакте. И регулярно встречались как в России, так и на международных площадках.

19 декабря Путин прилетел в Минск для переговоров с Лукашенко, напоминает Газета.Ru.

«Батька» встречал лично российского лидера.

Ранее Лукашенко рассказал, как он относится к своему прозвищу.

«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька», — заявил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, он привык к такому прозвищу.