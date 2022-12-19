О частых встречах в Путиным рассказал президент Белоруссии

По словам Лукашенко, главы государств находились в постоянном контакте. И регулярно встречались как в России, так и на международных площадках.
19 декабря Путин прилетел в Минск для переговоров с Лукашенко, напоминает Газета.Ru.
«Батька» встречал лично российского лидера.
Ранее Лукашенко рассказал, как он относится к своему прозвищу.
«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька», — заявил президент Белоруссии.
По словам Лукашенко, он привык к такому прозвищу.
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