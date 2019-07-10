Познер оценил телеведущего из Грузии, обматерившего Путина в прямом эфире

В любой стране — по крайне мере, из мне знакомых — журналист, позволивший себе то, что позволил себе господин Габуния, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в этой профессии.

У каждого человека есть мнение, каждый человек имеет на него право, каждый человек имеет право высказать это мнение, но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто — особенно журналист.

Очевидно, что в Грузии идет предвыборная борьба, идет борьба за голоса, и, видимо, есть расчет, что тот, кто ловчее разыграет русофобскую карту, добьется победы. Политика, конечно, грязное дело, но, как мне кажется, грязи должен быть предел.