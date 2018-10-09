Организаторов митингов будут штрафовать за несостоявшиеся акции

Штрафы до 100 тыс. рублей могут грозить организаторам митингов и шествий, если они за сутки не сообщат об отмене акций. Такие поправки в КоАП планирует рекомендовать к принятию во втором чтении думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщают « Известия » со ссылкой одного из авторов законопроекта Дмитрия Вяткина («Единая Россия»).

В Барнауле прошел митинг в поддержку задержанных на митингах.

Свою инициативу авторы объясняют тем, что на обеспечение безопасности публичных мероприятий требуются деньги — на установку металлодетекторов, дежурство медработников и полиции, перекрытие дорог и т.д.

Однако на практике бывают случаи, когда организаторы заявку подают, мероприятие не проводят, а меры безопасности все равно предпринимаются.

Штрафы для граждан составят от 5 до 20 тыс. рублей, а для компаний — от 20 до 100 тыс. рублей. При этом из документа исключат формулировку о наказании за «злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия», которую юристы критиковали за неопределенность.