Организаторов митингов будут штрафовать за несостоявшиеся акции

Свою инициативу авторы объясняют тем, что на обеспечение безопасности публичных мероприятий требуются деньги — на установку металлодетекторов, дежурство медработников и полиции, перекрытие дорог и т.д.
Однако на практике бывают случаи, когда организаторы заявку подают, мероприятие не проводят, а меры безопасности все равно предпринимаются.
Штрафы для граждан составят от 5 до 20 тыс. рублей, а для компаний — от 20 до 100 тыс. рублей. При этом из документа исключат формулировку о наказании за «злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия», которую юристы критиковали за неопределенность.