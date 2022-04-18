Освобождение заложников турецкой мечети, «скромный» запрос на 50 млрд и Харьков без Жукова. Что еще произошло 17 апреля

Главное за 17 апреля
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Минобороны РФ:
— В течение ночи 17 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области;
— Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ»; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новоселовка;
— Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей;
— Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе: 17-ти пунктам управления, 111-ти огневым позициям артиллерии и 684-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. Российскими средствами ПВО сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов;
— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов;
— Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объекта Украины. Среди них: в районе Авдеевка два командных пункта и локатор комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники;
— Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам, в том числе: четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника;
— Российскими средствами ПВО в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29; в Павлоградской области сбит беспилотный летательный аппарат.
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов.
- В ходе освобождения Мариуполя, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети. Российским спецназом мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники. Заложники освобождены.
- Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены.
- Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлек на Украину 6824 иностранных наемников из 63 государств.
- Число беженцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с РФ, превысило 845 тысяч, сообщает ТАСС.
- Военнослужащие Росгвардии обеспечили выдачу более 500 тонн гуманитарной помощи жителям Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Экономика, что с ней происходит
- Турецкие власти работают над запуском новой авиакомпании Southwind, которая будет базироваться в Анталье и осуществлять перевозки туристов из России, сообщает местный информационный портал AirportHaber. Начало работы запланировано на конец мая.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об обсуждении шестого пакета санкций против России. По ее словам, Брюссель рассматривает введение ограничений против Сбербанка и против российского энергетического сектора.
- Власти Эстонии в рамках санкций ЕС ввели с 17 апреля запрет на заход в свои порты российских судов. Болгария также запретила российским судам заходить в порты страны. В Бельгии в воскресенье вступил в силу запрет на заход судов под российским флагом в морские порты этой страны, при этом подразумевается целый ряд исключений, сообщает бельгийский телеканал RTBF.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам «Большой семерки» с просьбой предоставить финансовую помощь в размере $50 млрд.
- Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тыс. тонн", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Разрешение будет действовать до 31 мая 2022 года.
- Союзники США, в том числе страны Африки, Латинской Америки и Азии, ответили Вашингтону отказом на просьбы ввести санкции против России или «хотя бы подвергнуть ее критике» за военную операцию на Украине, пишет британский журнал The Economist. Самую неудобную для США позицию занимает Индия: власти этой страны «неизменно воздерживаются» от того, чтобы осудить Россию за действия на Украине, говорится в статье.
- Китай будет использовать свою космическую станцию вместе с Россией и другими странами.
- Россия может выдержать нынешнее противостояние с западными странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев подписал приказ, согласно которому вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на освобожденные территории республики организована поставка горюче-смазочных материалов, чтобы аграрии смогли в штатном режиме провести посевную кампанию.
- Производители продуктов питания, а также потребители в Германии могут столкнуться с дальнейшим дефицитом подсолнечного масла из-за событий на Украине. Об этом в воскресенье сообщает агентство DPA со ссылкой на экспертов.
- Евросоюз выделил дополнительные 45 миллионов евро на гуманитарные проекты на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
- Из Google Play удалили приложение «Сбермегамаркет», теперь оно недоступно для скачивания и обновления, но ранее установленные приложения работают стабильно.
- Deutsche Bank прогнозирует инфляцию в Германии в 10% и более, если будет ограничен импорт энергоносителей. Инфляция в ФРГ в марте достигла исторического рекорда в 7,3%.
Политика: встречи и обсуждения
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отвести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также закрепить на договорной основе обязательство по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, если он «думает о гражданах Украины». «По-другому не получится», — подчеркнул Володин.
- Страны Европейского союза должны оперативней доставить оружие Украине, чтобы помочь ей в оборонительной войне, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag. «Я не делаю различий между тяжелым и легким вооружением», —сказала фон дер Ляйен. По ее словам, страны ЕС должны предоставить Украине то, «что ей нужно в обороне, и то, с чем она может справиться».
Реакция: люди, сообщества
- Папа Римский на Пасху призвал к миру, назвав его всеобщей обязанностью.
- Администрация США поспешно и бездоказательно обвинила Россию в причастности к военным преступлениям на Украине, Вашингтон преследует политические цели, а выражение иного мнения в соцсетях подвергается цензуре. Такое мнение выразил обозреватель американского сетевого издания Consortium News Патрик Лоуренс в статье, опубликованной в субботу.
- В Великобритании общественная поддержка санкций против России из-за спецоперации на Украине падает по мере роста цен на энергоносители, свидетельствуют результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies для газеты The Sunday Telegraph. «Количество граждан, готовых больше платить за топливо из-за жестких санкций Запада против России, за месяц сократилось с 50 до 36 процентов», — сообщает издание.
Информация, которую вы могли пропустить
- В Харькове демонтировали бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. В связи с этим СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества.
- Сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу серию монет с изображением украинского президента Владимира Зеленского. Сообщение об этом размещено на сайте магазина. Розничная стоимость одной монеты составляет $100. На аверсе изображен Зеленский, на реверсе — карта территории Украины с российским Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками в ее составе.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пнедельник:
- USD 80,04₽
- EUR 87,07₽
Удачного понедельника! Вот что произошло 16 апреля: гарантия жизни, подсчет потерь и грейпфруты из Турции.