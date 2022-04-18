Освобождение заложников турецкой мечети, «скромный» запрос на 50 млрд и Харьков без Жукова. Что еще произошло 17 апреля

Главное за 17 апреля

Минобороны РФ:

— В течение ночи 17 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области;

— Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них: в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ»; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новоселовка;

— Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей;

— Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе: 17-ти пунктам управления, 111-ти огневым позициям артиллерии и 684-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. Российскими средствами ПВО сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов;

— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов;

— Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объекта Украины. Среди них: в районе Авдеевка два командных пункта и локатор комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники;

— Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам, в том числе: четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника;

— Российскими средствами ПВО в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29; в Павлоградской области сбит беспилотный летательный аппарат.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов.

В ходе освобождения Мариуполя , по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников , удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети. Российским спецназом мечеть была деблокирована , уничтожено 29 боевиков , в том числе иностранные наёмники. Заложники освобождены.

, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети. Российским спецназом мечеть была деблокирована , в том числе иностранные наёмники. Заложники освобождены. Всего , по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих , на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников . Большинство из них являются гражданами европейских стран , а также Канады . В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены.

по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас . Большинство из них являются гражданами европейских стран а также . В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены. Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлек на Украину 6824 иностранных наемников из 63 государств.