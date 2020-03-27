Печать наклеек в Москве.

Наклейки различных форм и размеров могут понадобиться для решения самых разных задач. Компания «Экспресс Типография» предоставляет широкий спектр полиграфических услуг. На онлайн площадке https://x-press.su/pechat-nakleek печать наклеек на заказ можно быстро и удобно заказать в онлайн режиме.

Как печатаются рекламные наклейки?

Чтобы выделить свои товары или услуги, клиенты компании «Экспресс Типография» могут заказать от пары до нескольких тысяч наклеек. Здесь гарантирует высокое качество изготовления печатной продукции, не зависимо от объема заказа. В данной структуре можно заказать также и доставку по Москве полиграфических изделий.

Наклейки могут печататься по разной технологии:

Цифровой печати , которая позволяет получать эксклюзивную печатную продукцию по доступной цене. Термин выполнения такого заказа минимален.

которая позволяет получать эксклюзивную печатную продукцию по доступной цене. Термин выполнения такого заказа минимален. Офсетной печати , используемой для подготовки крупных партий стикеров ( самоклеящихся), когда есть определенное время для подготовки и выполнения заказа.

используемой для подготовки крупных партий стикеров самоклеящихся), когда есть определенное время для подготовки и выполнения заказа. Широкоформатной печати. Такая методика применяется довольно редко , если необходимо готовить именные стикеры нестандартных габаритов , к примеру , для оформления витринных стекол или внутренних помещений.

Материалы и форматы наклеек

«Экспресс Типография» может изготавливать разные формы наклеек:

стандартные ( прямоугольные или квадратные), разного формата ( в том числе А4,5,6); круглые , которые прекрасно воспринимаются целевой аудиторией , но имеют некоторые ограничения по габаритам;

прямоугольные или квадратные), разного формата в том числе А4,5,6); круглые которые прекрасно воспринимаются целевой аудиторией но имеют некоторые ограничения по габаритам; фигурные ( ассиметричные наклейки нестандартных размеров), которые могут повторить форму иных предметов , зверей , человеческих фигур и пр. Такие наклейки позволяют максимально привлечь внимание прохожих , обеспечивая качественное выполнение маркетинговых задач.

Материал для изготовления стикеров и наклеек

Напечатать наклейки можно на:

ПВХ пленках. Данный материал имеет повышенную прочность и если нружно , может легко отклеиваться от поверхностей.

может легко отклеиваться от поверхностей. Самоклеящейся бумаге. Она будет прекрасным вариантом при изготовлении разных видов стикеров. Из нее делают ценники , значки , гарантийные талоны и прочие наклейки , которые характеризуются прекрасным сцеплением с основой.

Комплексное обслуживание заказчиков

В компании «Экспресс Типография» заказы могут обрабатывать круглосуточно. Удобный онлайн калькулятор позволяет легко просчитать стоимость тиража. Заказ можно получить на следующий день, через доставку или самовывозом. Клиенты получают яркие, четкие и прочне наклейки разных форматов по демократичной стоимости.