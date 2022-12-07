Перенесли оглашение приговора экс-депутату Илье Яшину*, обвиняему в фейках о ВС РФ

Мещанский суд Москвы перенес оглашение приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан в РФ иностранным агентом) на 9 декабря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление суда.

В чем обвиняют Яшина

Яшина обвиняют в распространении заведомо ложной информации о ВС России.

Причину переноса не называют. Уточняется, что 7 декабря суду поступило анонимное сообщение о «минировании».

Здание эвакуировали. Прибыли кинологи с служебными собаками.

Напомним, 5 декабря обвинение запросило для Яшина девять лет колонии общего режима по делу о распространении фейков про ВС РФ.

По версии следствия, Яшин на должности депутата Красносельского района Москвы в ходе прямого эфира на YouTube-канале сообщил ложную информацию о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных граждан в Буче.

Обыски

В 2012 году следователи Главного СУ СК с сотрудниками московской полиции провели обыски у организаторов и участников митинга на Болотной площади. Об этом писал altapress.ru.

Обыски прошли у Алексея Навального, Сергея и Анастасии Удальцовых, Ильи Яшина и Ксении Собчак. Их провели в рамках уголовного дела по факту массовых беспорядков и применения насилия к представителям власти после задержания и допросов ряда участников массовых беспорядков.

Ксения Собчак. sobchakprotivvseh.ru

Позже Яшин заявил, что его квартиру взломали.

«Когда по всей Москве начались обыски, стало очевидно, что следователи заинтересуются и этой квартирой. Я полагал, что после обыска в квартирах Ксении Собчак и моих родителей меня повезут на Ярославку. Однако этого не произошло. И вот вчера ночью вместе с депутатом Госдумы Ильей Пономаревым мы поехали проверить квартиру. Худшие опасения подтвердились. Железная дверь выбита, все перевернуто вверх дном, пропало множество вещей», — писал он.

Победа на выборах

В 2017 году на выборах в Красносельском районе Москвы лидировало оппозиционное движение «Солидарность», заявил его глава Илья Яшин.

«Итоги выборов в Красносельском: Солидарность — семь мандатов, Единая Россия — три. В обоих округах первые места наши», — говорил он.

*признан в России иностранным агентом