Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июня 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Первый канал объянил, почему в финале фильма «Брат 2» показали погромы в США

Пресс-служба телеканала прокомментировала неожиданные изменения в финале фильма «Брат 2», когда вместо титров под песню Вячеслава Бутусова «Гудбай, Америка» вдруг начали показывать репортажные съемки погромов в США.

"Брат-2"
"Брат-2"
СС0.

Пресс-служба телеканала Константина Эрнста полагает, что это был не конец знаменитого фильма Алексея Балабанова и Сергея Бодрова-младшего, а начало выпуска новостей.

«В случае с „Братом 2“ и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма и закончился. А затем начались новости», — отметили на «Первом».

Тем не менее, поклонники фильма остались недовольны таким объяснением и считают, что телеканала грубо нарушил медийную этику.

Напомним, в США уже несколько дней проходят акции протеста, спровоцированные убийством охранника Джорджа Флойда полицейскими во время задержания в Миннеаполисе, пишет ura.ru. Часть демонстраций превращаются в погромы и стычки с полицией. В ходе протестов уже погибли 11 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость