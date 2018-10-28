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Песков рассказал, что Путин подарил коллегам на саммите

Президент России Владимир Путин привез своим коллегам, приехавшим в Стамбул на саммит по Сирии, подарки из Ханты-Мансийска. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции.
Встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции.
kremlin.ru

Путин подарил участникам встречи рыбу, ягоды, орешки и другую снедь.

Саммит по Сирии прошел в Стамбуле 27 октября. В нем участвовали президенты России, Франции и Турции Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Тайип Эрдоган, а также канцлер Германии Ангела Меркель,

Накануне Владимир Путин побывал в Ханты-Мансийске, где провел заседание президентского Совета по межнациональным отношениям, встретился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, а также посетил Музей природы и человека.

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