Читайте нас в соцсетях
25 августа
Новости
Вся лента
Политика
296

Помощник Путина убедил крупный бизнес добровольно делиться сверхдоходами

Помощник президента России Андрей Белоусов, ранее предлагавший изымать 500 млрд рублей сверхдоходов некоторых компаний, достиг договоренности с их руководителями, сообщил «Интерфакс».

Андрей Белоусов, Владимир Путин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина.
Андрей Белоусов, Владимир Путин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина.
kremlin.ru

Белоусов заявил, что бизнес согласился добровольно участвовать в приоритетных для государства инвестиционных проектах.

Участвовавший во встрече первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов добавил, что правительство не будет повышать налоговую нагрузку на компании из «списка Белоусова». Вместо этого им будут «подсказывать» направления, в которые следует инвестировать: «Мы договорились о том, что мы вместе с предприятиями, коллегами из бизнеса выработаем меры по поддержке тех инвестиционных проектов, которые будут интересны и государству, и бизнесу без всякого давления на бизнес».

Ранее Белоусов адресовал письмо Владимиру Путину, в котором предложил поручить правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности. Согласно документу, изъятие сверхдоходов у 14 компаний может принести бюджету до 500 миллиардов рублей в год.

На следующий день после заявление совокупное состояние российских олигархов упало на 3 млрд долларов, сообщал Bloomberg.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка