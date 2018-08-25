Помощник Путина убедил крупный бизнес добровольно делиться сверхдоходами

Белоусов заявил, что бизнес согласился добровольно участвовать в приоритетных для государства инвестиционных проектах.

Участвовавший во встрече первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов добавил, что правительство не будет повышать налоговую нагрузку на компании из «списка Белоусова». Вместо этого им будут «подсказывать» направления, в которые следует инвестировать: «Мы договорились о том, что мы вместе с предприятиями, коллегами из бизнеса выработаем меры по поддержке тех инвестиционных проектов, которые будут интересны и государству, и бизнесу без всякого давления на бизнес».

Ранее Белоусов адресовал письмо Владимиру Путину, в котором предложил поручить правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности. Согласно документу, изъятие сверхдоходов у 14 компаний может принести бюджету до 500 миллиардов рублей в год.

На следующий день после заявление совокупное состояние российских олигархов упало на 3 млрд долларов, сообщал Bloomberg.