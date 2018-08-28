Появилось видео отдыха Путина в Туве

Телеканал RT опубликовал на своем канале в YouTube видео отдыха президента России Владимира Путина на Енисее в Туве.

На кадрах видно, что Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым катается на катере по реке, гуляет по горам, а также собирает ягоды, пишет RT.

Напомним, Песков рассказал, что Путин заехал на Енисей по дороге в Кемерово. «Он провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный туризм», — сказал журналистам Песков

А 27 августа во время поездки в Кемеровскую область Владимир Путин посетил угольный разрез «Черниговец», ознакомился с работой предприятий и пообщался с рабочими, сообщает kremlin.ru.