Предложено сдаться, поддержка германских компаний и 200 брошенных кошек из Мариуполя

Главное за 19 апреля

Минобороны РФ:

— В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60-ти военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Также поражены 3 пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника;

— Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260-ти военным объектам. Поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск; два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева; две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника;

— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29. Перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У». Уничтожено 4 беспилотника;

— В течение дня в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе Барвенково уничтожена пусковая установка комплекса «Бук-М1»;

— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 31 военный объект Украины. Среди них уничтожены: в районах населенных пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволье. Средствами ПВО сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата;

— Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале следующей стадии российской военной операции на Украине.

российской военной операции на Украине. Министерство обороны РФ 19 апреля заявило , что российская армия прекращает огонь и открывает гуманитарный коридор для выхода с комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинских формирований. Однако , в отведенное время через гуманитарный коридор с территории «Азовстали» никто не вышел и операция была продолжена. 20 апреля российские военные снова объявят режим тишины.