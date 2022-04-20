Предложено сдаться, поддержка германских компаний и 200 брошенных кошек из Мариуполя

Главное за 19 апреля
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Минобороны РФ:
— В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60-ти военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Также поражены 3 пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника;
— Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260-ти военным объектам. Поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск; два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева; две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника;
— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29. Перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У». Уничтожено 4 беспилотника;
— В течение дня в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе Барвенково уничтожена пусковая установка комплекса «Бук-М1»;
— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 31 военный объект Украины. Среди них уничтожены: в районах населенных пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволье. Средствами ПВО сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата;
— Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале следующей стадии российской военной операции на Украине.
- Министерство обороны РФ 19 апреля заявило, что российская армия прекращает огонь и открывает гуманитарный коридор для выхода с комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинских формирований. Однако, в отведенное время через гуманитарный коридор с территории «Азовстали» никто не вышел и операция была продолжена. 20 апреля российские военные снова объявят режим тишины.
- Более 4,98 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За сутки это число увеличилось более чем на 85 тыс., сообщило во вторник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
- Правительство Швеции намерено выделить миграционному управлению страны 9,8 млрд крон (более $1 млрд) на связанные с приемом украинских беженцев расходы. Эти цифры содержатся в представленном 19 апреля проекте весеннего бюджета.
- С 24 февраля, по данным Верховного комиссариата ООН по правам человека, погибли 2072 человека, в том числе 169 детей. Еще 2 818 человек получили ранения.
Экономика, что с ней происходит
- МВФ ухудшил прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году до 3,6%.
- К мощностям ушедшей из России Valio присматривается «Русагро» находящегося под санкциями экс-сенатора Вадима Мошковича, пишет «Коммерсантъ». В сделку может войти популярный в стране бренд Viola, но без привязки к материнской компании.
- Ритейлер «Рив Гош» представит в мае около 40 российских марок косметики в среднем и нижнем ценовом сегментах.
- Немецкая компания — производитель шин Continental временно возобновила производство покрышек для легковых автомобилей на своем заводе в Калуге, сообщает Reuters.
- Производитель бытовой химии и товаров для ремонта германская компания Henkel (клей «Момент»; чистящие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка»; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu; средства отделки Ceresit, Metylan) заявила о прекращении всей деловой активности в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении компании. Henkel подчеркивает, что не увольняет персонал в России и будет продолжать платить зарплаты всем 2,5 тыс. ее российским сотрудникам.
- Запрет на авиаперелеты в Крым и опасения туристов из-за объявленного уровня террористической опасности привели к снижению спроса на Крым на 30−45% на предстоящие майские праздники.
- «Интерфакс» сообщил о задержании у греческого острова Эвбея двух российских нефтяных танкеров из-за санкций Евросоюза.
- Дания нарастит добычу газа в Северном море, чтобы прекратить поставки из РФ, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
- Финляндия закрыла переход на границе с РФ, через который перевозилась древесина.
- Белоруссия и Россия внесли изменения в межправительственные соглашения о ценообразовании на поставляемый в республику природный газ и зафиксировали цену на него в российских рублях до конца текущего года.
- В связи с прекращением связанных с Россией грузоперевозок госкомпании Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) дополнительно могут потребоваться от государства около €10 млн в целях покрытия расходов в этом году.
- Еврокомиссия одобрила программу поддержки германских компаний, пострадавших от введения санкций против России, объемом €20 млрд. Помощь в размере €836 млн получат польские компании аграрного сектора.
- Венгрия не поддержит санкции против российской нефти и газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
- ЕС покроет большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, для этого будет создан трастовый фонд солидарности. Этот фонд профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины. Суммарный объем фонда пока неизвестен, однако приблизительно речь может идти о сотнях миллиардов евро.
- Власти Латвии ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря, сообщило агентство LETA со ссылкой на распоряжение правительства.
- Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в целом финансовое обеспечение мер поддержки экономики РФ превышает 2,5 трлн руб.
Политика: встречи и обсуждения
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Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии «лучше быть подальше от войны», а тем, кто хочет «нарушить мир и покой в стране, снесут голову».
— Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь — безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну и вижу, что происходит. Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была, — сказал президент Белоруссии.
- Россия не собирается менять режим на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости: «Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора».
- США и другие страны Запада делают все, чтобы «максимально затянуть» боевые действия, которые Россия ведет на Украине, заявил Сергей Шойгу.
— Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца, — сказал министр. На коллегии Минобороны Шойгу также сказал, что российские военные «внедрят новые способы ведения боевых действий» для лучшей адаптации к современным условиям военного противоборства.
Реакция: люди, сообщества
- Русское искусство и культура не должны подвергаться гонениям из-за конфликта на Украине. Об этом в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung заявила уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг.
— Было бы неправильно прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру. Я также считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого, — сказала она. Амтсберг подчеркнула, что также неправильно относиться к русским с «какой-то враждебностью» или «обвинять их в войне».
- Большой театр показал эвакуированным жителям ДНР и ЛНР балет «Дон Кихот». В столицу приехали беженцы, которых сейчас разместили в соседних областях: Московской, Тульской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Ярославской.
- На Украине против главы Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича и шахматистов Сергея Карякина, Анатолия Карпова и Сергея Шипова завели дело по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.
Информация, которую вы могли пропустить
- В Русской православной церкви не одобрили идею наносить на куличи и яйца букву Z, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации РФ на Украине.
— Ранее стало известно, что в городе Шадринске Курганской области начали продавать пасхальные куличи с этой буквой.
- Волонтеры вывезли в Россию более 200 брошенных кошек из Мариуполя.
- С нового учебного года дети в российских школах раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны. Об этом объявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС. Он добавил, что с 1 сентября в школах также введут обязательное поднятие государственного флага в начале учебной недели.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 79,03₽
- EUR 85,97₽
Продуктивного вам рабочего дня! Вот что произошло 18 апреля: «Прощай, оружие», BASF — за российский газ, и провинившаяся ряженка.