Против Навального могут возбудить еще одно уголовное дело

Против Алексея Навального могут возбудить дело о неуважении к суду, передает « Медуза ». Судья Вера Акимова, которая выносила приговор по делу о клевете на ветерана ВОВ, направила в СК материалы дела, чтобы их проверили на предмет оскорбления судьи и прокурора.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

Прокурор Екатерина Фролова направляла ходатайство о проверке высказываний Навального на предмет оскорблений еще 16 февраля. Однако тогда судья оставила его без рассмотрения.

Напомним, на одном из заседаний по делу о клевете, 12 февраля, Алексей Навальный пригрозил удалить судью из зала.

Статья УК РФ 297 «Неуважение к суду» наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до четырех месяцев. В случае оскорбления судьи штраф может составить до 200 тыс. рублей, арест — до шести месяцев.

20 февраля Мосгорсуд утвердил Алексею Навальному замену условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. В колонии он проведет 2,5 года.

Ранее Кремль прокомментировал политические перспективы Навального.