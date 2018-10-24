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Путин может встретиться с Трампом в Париже

Помощник Путина и советник Трампа планируют встречу лидеров двух стран на 11 ноября в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

11 ноября в столице Франции отметят столетие окончания Первой Мировой войны. «Я думаю, что, вероятно, мы встретимся», — сказал Трамп журналистам. При этом он добавил, что встреча еще не организована, но «из нее может получиться что-то хорошее».

Вероятность личной беседы Путина и Трампа подтвердил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее о договоренности провести такую встречу сообщили помощник российского лидера Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, который посетил Москву. Изначально предложение об этом поступило от Владимира Путин.

Предыдущая встреча президентов России и США состоялась в июле этого года в рамках российско-американского саммита в Хельсинки. Путин и Трамп провели личную беседу за закрытыми дверями.

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