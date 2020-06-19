Путин написал для американского журнала статью о Второй мировой войне

В своей статье глава РФ призвал сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений. Также Путин высказал мнение о присоединении балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа: президент считает, что оно осуществлялось с согласия властей этих стран и «соответствовало международному и государственному праву того времени».
О своем намерении написать статью о Второй мировой войне Владимир Путин рассказывал в 2019 году. 14 июня в Кремле сообщили, что статья закончена. 19 июня версия статьи на русском языке будет опубликована на сайте Кремля и в «Российской газете».