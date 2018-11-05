Путин передал два региона Сибири в Дальневосточный федеральный округ. Что это значит?

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству России поручили в течение трех месяцев привести свои акты в соответствие с указом. Администрации главы государства требуется утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента РФ в этих округах, а также провести организационно-штатные мероприятия по реализации указа.

Почему СФО лишился Бурятии и Забайкалья?

Пока неизвестно, почему изменили состав федеральных округов. Однако СМИ предположили несколько вариантов.

Ранее депутат Госдумы Николай Говорин уже предлагал передать Забайкалье в состав ДВО. По его словам, такой шаг позволит краю получать дополнительные дотации, которые государство выделяет в рамках программ по развитию Дальнего Востока, пишет «Комсомольская правда».

Кроме того, в конце октября президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александра Осипова. На встрече с главой государства Осипов обратился с просьбой поддержать распространение в Забайкальском крае механизмов социально-экономического развития, которые уже опробовали на Дальнем Востоке. В частности — создать территории опережающего развития, инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов, предоставить гражданам один гектар земли и другое.

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что распространение дальневосточных преференций на Забайкалье возможно только в случае вхождения этого региона в ДФО, пишет «Интерфакс».

Как отреагировали на указ президента?

Улучшится качество жизни

Включение Забайкальского края и Бурятии в состав ДФО позволит реализовать на их территории масштабные проекты и улучшить качество жизни населения. Это возможно сделать с помощью инструментов господдержки, которые эффективны на Дальнем Востоке, считает гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) Алексей Чекунков, передает ТАСС.

Новые стимулы инвестиционным проектам

Решение президента России Владимира Путина открывает перед Бурятией новые перспективы, давая стимулы инвестиционным проектам, сообщил ТАСС глава региона Алексей Цыденов. По его словам, юрисдикция Дальневосточного федерального округа имеет дополнительные преимущества. Речь идет о господдержках в экономической и социальной сферах. А именно —стимулирование инвестиционных проектов, выплаты при рождении третьего ребенка, развитие туризма, предоставление «дальневосточного гектара».

Плюсы для транспорта и энергетики

Включение Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа позволит сделать проще координацию международных транспортных и энергетических проектов, считает политолог Марат Баширов, пишет «Экономика сегодня». По словам эксперта, одними из решающих факторов в принятии решения стали совместные проекты России и КНР — энергетика и транспортные коридоры.

Решение существующих проблем

Передача Забайкальского края в состав ДВО дает в руки регионального правительства эффективный инструмент для решения проблем. Об этом депутат Госдумы Юрий Волков написал на своей странице в Facebook. По его словам, с 2008 года регион был включен в федеральную программу по развитию Дальнего Востока, но из-за того, что фактически не входил в его состав, никаких реальных плюсов от этой программы не было. Сейчас краю будут доступны налоговые льготы, федеральные инвестиции, меры по регулированию тарифов на электроэнергию, а также субсидирование авиабилетов, пишет депутат.

Какие регионы теперь в составе Сибирского федерального округа?

После исключения Бурятии и Забайкалья в составе округа остались 10 регионов: Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Красноярский край, Тува и Хакасия. Действующий полпред президента в СФО — Сергей Меняйло.

Какие регионы входят в состав Дальневосточного округа?

Теперь в составе ДФО находятся Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, говорится в документе.