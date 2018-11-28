Путин подписал закон о налогах для самозанятых

Согласно документу, эксперимент по вводу налога на профессиональный доход (НПД) пройдёт в 2019 году в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. На новый режим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год (около 200 тыс. руб. в месяц). Они не должны иметь работодателя и наемных работников, но могут получать доходы от использования имущества.

Если самозанятые реализуют товары, работы, услуги или имущественные права физическим лицам, ставка налога составит четыре процента. В том случае, если потребителем выступит индивидуальный предприниматель или юридическое лицо — шесть процентов. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.

Эксперимент не коснется некоторых категорий самозанятых — нотариусов, арбитражных управляющих, адвокатов (их деятельность регулируется отдельными законами), а также для тех, кто торгует подакцизными товарами (табак, алкоголь, бензин).

Ранее три закона о налогах для самозанятых граждан одобрил Совет Федерации. Между тем российский малый бизнес уже начал отказываться от безналичного расчета.