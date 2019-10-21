Путин уволил главу Совета по правам человека

Владимир Путин освободил 70-летнего Михаил Федотова от должности председателя Совета по правам человек при президенте РФ. Замена ему найдена: новым председателем станет 59-летний Валерий Фадеев — секретарь Общественной палаты, бывший ведущий «Первого канала» и экс-главред журнала Эксперт", сообщает «Дождь».

Согласно указу президента, Михаил Федотов, возглавлявший СПЧ с 2010 года, освобожден с федеральной государственной службы в связи с достижением 70-летнего возраста (формально должность называется «советник президента РФ»). Указ вступил в силу 21 октября.

Ранее «Открытые медиа» сообщали, что Михаил Федотов покидает свой пост из-за того, что им недовольны в Кремле, в том числе, из-за того, что СПЧ критиковал действия силовиков во время московских протестов.

Кроме того, Путин исключил из Совета по правам человека политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского, главу правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва.

Об этом рассказала Екатерина Шульман. «Всё, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных», — написала она на своей странице в Facebook.

В этот же день на должность председателя Совета по правам человека Путин назначил Валерия Фадеева. Фадеев родился 10 октября 1960 году. в Ташкенте. В 1983 году окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (МФТИ). В журналистику ушел в 1992 году, он один из создателей журнала «Эксперт».

В 2016—2018 годах Фадеев работал ведущим программы «Время» на Первом канале. А в 2017 году избран секретарем Общественной палаты РФ.