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Политика

Путин внес в Госдуму пакет законопроектов по поправкам в Конституцию

Глава РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты, направленные на развитие поправок к Конституции. Об этом сообщает meduza.io со ссылкой на релиз комитета по государственному строительству и законодательству.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Как сообщает издание, в Госдуму внесли законопроекты, затрагивающие работу правительства, Конституционного суда, ФСБ, СВР, прокуратуры, а также уполномоченного по правам человека в России.

Так, например, один из законопроектов сокращает число судей Конституционного суда с 14 до 11, другой позволяет Совету Федерации утверждать главу СВР по представлению президента, а законопроект о правительстве определяет новую процедуру формирования кабинета министров.

Ранее политгеограф Дмитрий Орешкин поделился с altapress.ru анализом прошедшего голосования по поправкам в Конституцию. «Страну ждет закручивание гаек», — резюмировал эксперт.

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