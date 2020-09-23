Путин внес в Госдуму пакет законопроектов по поправкам в Конституцию

Как сообщает издание, в Госдуму внесли законопроекты, затрагивающие работу правительства, Конституционного суда, ФСБ, СВР, прокуратуры, а также уполномоченного по правам человека в России.
Так, например, один из законопроектов сокращает число судей Конституционного суда с 14 до 11, другой позволяет Совету Федерации утверждать главу СВР по представлению президента, а законопроект о правительстве определяет новую процедуру формирования кабинета министров.
Ранее политгеограф Дмитрий Орешкин поделился с altapress.ru анализом прошедшего голосования по поправкам в Конституцию. «Страну ждет закручивание гаек», — резюмировал эксперт.