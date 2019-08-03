Российские музыканты массово отказались участвовавать в анонсированном властями фестивале «Шашлык Live»

Группы «Браво» и Tequilajazzz был удивлены тем, что, оказывается, выступают на рок-фестивале «Шашлык Live», который объявила мэрия Москвы, и отказались от выступления. Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай», также отказался от участия, пишет Znak.

Анонс фестиваля «Шашлык Live», который пройдет 3 и 4 августа в парке Горького, появился на сайте мэра Москвы внезапно 31 июля.

Большинство участников о планируемом концерте узнали несколько из сообщения на сайте мэрии. Посетителям обещали возможность «попробовать мясные блюда в исполнении лучших рестораторов Москвы» и «послушать любимых отечественных рок-исполнителей».

В числе заявленных артистов были группы «Браво», «Чайф», «Сплин», Tequilajazzz, Uma2rman и другие. Вести мероприятие будут телеведущая Светлана Зейналова и музыкант Алексей Кортнев.

Две заявленные группы — «Браво» и Tequilajazzz — объявили, что не будут выступать, пишет Meduza.

«По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале „Шашлык live“. Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы „Несчастный случай“ в мероприятии», — сообщается на странице группы в Facebook.

Фестиваль назначен на сегодня, в день очередной несогласованной акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

После отказа музыкантов список приглашенных изменился — в нем появилась группа «Ногу свело!», а также Владимир Кузьмин и Валерий Сюткин. Администратор и звукорежиссер Сюткина Александр Шоболов подтвердил «Медузе», что артист выступит в парке Горького, и признался, что приглашение выступить на фестивале получил в последний момент.