6 сентября
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Политика

«Ростелеком» подготовил видеонаблюдение к выборам Губернатора Алтайского края

«Ростелеком» в Алтайском крае завершил установку программно-аппаратных комплексов для организации видеонаблюдения на выборах губернатора Алтайского края, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Камеры установлены в помещениях 470 участковых и 75 территориальных избирательных комиссий.

«Ростелеком» подготовил видеонаблюдение к выборам губернатора Алтайского края.
«Ростелеком» подготовил видеонаблюдение к выборам губернатора Алтайского края.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Всего федеральный оператор смонтировал и настроил 1090 видеокамер в 545 помещениях, установил телекоммуникационные шкафы с оборудованием, коммутаторы доступа и организовал линии связи. Для 41 избирательного участка компания заменила медный кабель на оптический. Общий объем построенной оптики составил восемь километров. Работы шли в Барнауле, Алейске, Рубцовске, Заринске, селах Алтайское, Нижне-Каменка, Кулунда, Троицкое и Усть-Калманка.

«Ростелеком» подготовил видеонаблюдение к выборам губернатора Алтайского края.
«Ростелеком» подготовил видеонаблюдение к выборам губернатора Алтайского края.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

«Ростелеком» организует видеонаблюдение в регионе для соблюдения прозрачности и объективности выборов с 2014 года. В этом году по условиям госконтракта с избиркомом Алтайского края в каждом помещении смонтированы по две IP-камеры, подключенные к источнику бесперебойного питания. В угол обзора попадут рабочие места сотрудников избиркома и урны для голосования. Накануне и в дни выборов мы традиционно обеспечиваем сервисную поддержку с обязательным дежурством технических специалистов и аварийных бригад на местах, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

«Ростелеком» подготовил видеонаблюдение к выборам губернатора Алтайского края.
«Ростелеком» подготовил видеонаблюдение к выборам губернатора Алтайского края.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Запись с камер видеонаблюдения в дни голосования будет транслироваться на служебный портал ЦИК РФ «Наш выбор — 2023» для сотрудников избиркомов, кандидатов и общественных наблюдателей. После завершения выборов видеозаписи хранятся в центре обработки данных «Ростелекома» в течение трех месяцев с момента публикации результатов.

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