Самый богатый китаец, основатель «Алибабы», вступил в компартию

Государство отметило его вклад в развитие экономики, в частности, создание электронных торговых платформ, электронных платежных систем и основы для облачного программирования, развитие логистики, создание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, а также создание новой системы социального кредита с помощью технологий больших данных, пишет Lenta.ru.
Богатейший человек Китая получил почетное звание «Выдающегося строителя социализма с китайской спецификой провинции Цзянсу».
Джек Ма — глава и основатель компании Alibaba Group, в которую входит интернет-магазин AliExpress.
Состояние предпринимателя составляет около 39,6 млрд долларов. Он является самым богатым жителем Китая.
В октябре 2017 года председатель совета директоров компании «Алибаба Груп» Джек Ма присутствовал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Мир будущего: через столкновение к гармонии».