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Политика

Сенатор Карлин поучаствовал в создании ограничительного законопроекта

Сенатор и бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин и трое его коллег по Совету Федерации подготовили очередной ограничительный законопроект в сфере интернета, сообщает tayga.info. Авторы предложили обязать россиян проходить идентификацию для использования электронной почты. Законопроект предусматривает возможность блокировки переписки, если это понадобится властям.

Ноутбук, электронная почта.
Ноутбук, электронная почта.
CC0

Авторы законопроекта предлагают «осуществлять идентификацию пользователей сети, передачу электронных почтовых сообщений по абонентскому номеру оператора подвижной радиотелефонной связи».

Сенаторы хотят, чтобы почтовые сервисы ограничивали переписку конкретного пользователя по требованию «уполномоченного федерального органа исполнительной власти», если в ней содержится «запрещенная» в РФ информация. А также"информация, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ, в порядке, определенном правительством РФ".

Авторы внесли законопроект для борьбы с ложными сообщениями о террористических актах. Они полагают, что закон «создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности» и «сократит экономический ущерб» от ложных сообщений. В качестве главного исполнителя возможного закона названо Минкомсвязи России, а среди соисполнителей — Роскомнадзор и ФСБ.

Фото письма о заминировании, поступившего на электронную почту.
Фото письма о заминировании, поступившего на электронную почту.
ВК, «Инцидент Барнаул».

«Пока сложно сказать, насколько этот закон поможет. Всё-таки основное количество спама идёт с зарубежных серверов и с использованием сервисов электронной почты тех компаний, которые находятся за территорией России», — сказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT.

Законопроект опубликован на сайте Госдумы. Его авторы члены совета Федерации Александр Карлин, Андрей Клишас, Александр Башкин и Людмила Бокова. Клишас и Бокова прославились как соавторы законов о «суверенном интернете», о борьбе с фейками и неуважении к власти.

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