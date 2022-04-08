Школьники в Голухе начнут учебный год в отремонтированном здании

Ремонт в Голухинской средней школе планируют закончить к началу нового учебного года. Как рассказали в администрации района, на данный момент все строительные работы в одном крыле здания почти завершены, в другой части школы ремонт продолжается, сейчас определяют подрядчика на финальный этап.

Депутат Алтайского Заксобрания от Заринска и Заринского района, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Приб регулярно посещает объект, по мере необходимости и в рамках своих полномочий решает возникающие вопросы. Он рассказал о положении дел.

— И у жителей, и у администрации были претензии к подрядчику по ходу ремонта, но все вопросы нам удалось оперативно решить. Я неоднократно встречался с родителями и понимаю их опасения насчет сроков завершения работ. Площадь школы почти 3,5 тысячи квадратных метров — самое большое учебное заведение Заринского района. К счастью, сегодня мы уже можем уверенно говорить о том, что следующий учебный год дети начнут в своей родной школе. Тем не менее, мы продолжаем держать вопрос на контроле и будем сопровождать до полного завершения работ, — прокомментировал депутат.

Проектом был предусмотрен обширный объем работ. Глава администрации района Валерий Тимирязев рассказал, что в школе полностью заменена мягкая кровля, вместо деревянных полов теперь современные наливные, полностью заменены все инженерные сети и системы безопасности, обновлен спортивный зал.

— Перед подрядчиком стояли масштабные задачи, в ходе ремонта обнаружилась необходимость дополнительных, не предусмотренных работ. Это сдвинуло сроки, так как понадобилось снова согласовывать проект. Возросла и смета. Дополнительные средства уже получены, осталось определить подрядчика на оставшуюся часть работ. Председатель профильного комитета администрации практически каждый день на связи с подрядчиком, мне докладывают о ходе выполнения работ. Уверен, новый учебный год школьники начнут в обновленном здании, надеемся, что ремонт удастся завершить в срок, — сказал глава муниципалитета. Он также добавил, что в обновленную школу будет закуплена новая мебель — через министерство образования и науки края уже запущена процедура закупки, а также оборудование для столовой и кабинетов.

В 2021 году Голухинская средняя школа стала участником краевой адресной инвестиционной программы. На ремонт школы из краевого и районного бюджета изначально было выделено около 36 млн рублей. В 2022 году дополнительно было получено 44 млн рублей.

Здание школы было построено в 1989 году. На сегодняшний день здесь обучается чуть больше 150 детей. На время ремонта начальную школу разместили в детском саду, еще часть учеников занимается в помещениях местного Дома культуры.