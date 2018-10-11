Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 октября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
24

Следующая встреча Путина и Трампа может состояться в День всех влюбленных

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Финляндии в начале 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. Предположительно, встреча может состояться 14 февраля, в День всех влюбленных.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

Ожидается, что до середины следующего года Финляндия во время своего председательства в Арктическом совете проведёт Арктический саммит. Туда приглашены оба президента. По информации источника, российская и американская сторона выбирают дату встречи.

Скорее всего, Дональд Трамп примет решение по Арктическому совету не ранее ноября, после промежуточных выборов в конгресс.

Арктический совет — это международный форум, созданный по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы Севера. В состав организации входят Швеция, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка