СМИ сообщили дату ежегодной большой пресс-конференции Путина

Именно на 20 декабря сейчас ориентируются как на основную возможную дату пресс-конференции, сообщили источники, близкие к администрации главы государства, а также на телевизионном рынке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг данную информацию, пообещав, что дату сообщат дополнительно.

Большая пресс-конференция президента России в 2018 году пройдет в 14-й раз, пишет polit.ru. Владимир Путин в статусе главы государства использует формат ответов на вопросы российских и иностранных журналистов с 2001 года.