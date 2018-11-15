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Политика
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СМИ сообщили дату ежегодной большой пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет, вероятнее всего, 20 декабря, сообщает РБК.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Именно на 20 декабря сейчас ориентируются как на основную возможную дату пресс-конференции, сообщили источники, близкие к администрации главы государства, а также на телевизионном рынке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг данную информацию, пообещав, что дату сообщат дополнительно.

Большая пресс-конференция президента России в 2018 году пройдет в 14-й раз, пишет polit.ru. Владимир Путин в статусе главы государства использует формат ответов на вопросы российских и иностранных журналистов с 2001 года.

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