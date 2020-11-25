США опровергли изгнание эсминца «Джона Каккейна», заплывшего за «российские буйки»

Напомним, инцидент произошел во вторник утром, 24 ноября. Минобороны РФ сообщило, что эскадренный миноносец «Джон Маккейн» углубился за линию морской границы на 2 км. Нарушение произошло в заливе Петра Великого.
«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота „Адмирал Виноградов“ остановил нарушение государственной границы», — рассказали в ведомстве.
ВМС США опровергли заявление об «изгнании» эсминца, который уже несколько дней находится в акватории Японского моря.
«Корабль „Джон Маккейн“ не был изгнан с какой-либо национальной территории», — говорится в заявлении Седьмого флота.
Ранее маневр американского эсминца объяснили операцией «по обеспечению свободы судоходства».
Американские военные заявли, что воды, в которые зашел их корабль, «не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — историческая бухта, согласно международным законам».
Напомним, в 2017 году «Джон Маккейн» получил пробоину после столкновения с нефтяным танкером недалеко от Сингапура. В этом обвинили русских хакеров, которые якобы устроили кибератаку на эсминец.