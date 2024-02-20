Стало известно, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил повысить размер выплат медикам в малых городах и селах.
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Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля, сообщили в Кремле.
Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил повысить размер выплат медикам в малых городах и селах.
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