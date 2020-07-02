Томенко выйдет из самоизоляции 3 июля и поедет с министром просвещения России в Белокуриху

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с 3 июля выходит из самоизоляции и приступает к работе в обычном режиме. В первый же день его ждет встреча с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и председателем госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, пишет «Банкфакс».

Вместе с министром губернатор отправится в Белокуриху. Также в первый рабочий день Виктор Томенко запланировал встречу с делегацией государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» во во главе с ее руководителем Игорем Шуваловым.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на дистанционный режим работы 25 июня. Такое решение глава региона принял после того, как несколько человек из его окружения заболели коронавирусом.

Находясь на самоизоляции, он из дома принял участие в голосовании за поправки в Конституцию.

На дистанционный режим работы вслед за губернатором также ушел председатель АКЗС Александр Романенко.